Iran : les Français de passage invités à quitter le pays "dans les plus brefs délais"

Les Français "de passage en Iran sont invités à quitter le pays dans les plus brefs délais compte tenu des risques de détention arbitraire auxquels ils s'exposent", a alerté vendredi le ministère français des Affaires étrangères dans une mise à jour des conseils aux voyageurs sur son site.

"Tout visiteur français, y compris binational, s’expose à un risque élevé d’arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable", indique le ministère, précisant que "ce risque concerne également les personnes effectuant une simple visite touristique", et qu'"en cas d’arrestation ou de détention, le respect des droits fondamentaux et la sécurité des personnes ne sont pas garantis".

Cette mise à jour intervient après la diffusion sur la télévision officielle iranienne des "aveux" de deux ressortissants français arrêtés en mai dernier et accusés d'espionnage. Une vidéo qualifiée de "mise en scène indigne et révoltante" par le Quai d'Orsay, qui a réclamé la "libération immédiate" des deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris.