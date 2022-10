Iran : les manifestations contre le pouvoir ne faiblissent pas

Et malgré l'accès impossible à Internet sans VPN et le blocage de plusieurs réseaux sociaux, d'Instagram à Whatsapp, les rassemblements s'organisent en secret et se tiennent. Plusieurs manifestations se sont ainsi déroulées dans des universités de Téhéran, d'Ispahan et de Kermanshah. En parallèle, des femmes, pour la plupart sans voile, se sont rassemblées devant le Collège technique et professionnel Shariati de la capitale, comme le montre la scène ci-dessous, pour réclamer haut et fort le départ des mollahs.

À l'ouest de Téhéran, dans le ville de Hamedan, des manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de sécurité près d'un rond-point important, selon des images vérifiées par l'AFP. Des commerçants se sont également mis en grève à Saghez, la ville natale de Mahsa Amini dans la province du Kurdistan, mais aussi à Mahabad, dans le nord, d'après le média en ligne 1500tasvir, qui recense les violations des droits humains.