Emprisonnés en Iran, les Français Benjamin Brière et Bernard Phelan libérés

C'est la fin d'un calvaire qui a duré trois ans pour Benjamin Brière et huit mois pour Bernard Phelan. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé par communiqué ce vendredi la libération des deux hommes et leur retour vers la France dans la journée. "Nos compatriotes Benjamin Brière et Bernard Phélan, détenus jusqu’alors en Iran, sont en route vers la France ce vendredi 12 mai. Ils ont bénéficié d’une prise en charge médicale dès leur sortie de prison. Je me réjouis qu’ils puissent retrouver prochainement leurs proches à Paris", peut-on lire.