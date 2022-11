Iran : plus de 300 morts depuis le début des contestations, reconnaît pour la première fois les autorités

En outre, des milliers d'Iraniens et une quarantaine d'étrangers ont été arrêtés et plus de 2000 personnes ont été inculpées, selon les autorités judiciaires. Des organisations de défense des droits humains à l'étranger font état d'un nombre bien plus important d'arrestations.

Parmi les inculpés, six ont été condamnés à mort en première instance et leur sort dépend désormais de la Cour suprême qui doit statuer sur leur appel. Lundi, l'agence de l'Autorité judiciaire, Mizan Online, a fait état de la libération de 709 personnes après la victoire vendredi de la sélection iranienne contre le Pays de Galles. Mardi, la justice a finalement annoncé en libérer plus de 1100.