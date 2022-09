Iran : l'accès aux réseaux sociaux bloqué face à l'ampleur de la contestation

Depuis le début des manifestations, les connexions sont ralenties. "Et depuis mercredi soir, il n'est plus possible d'accéder à Instagram, sur décision des autorités. L'accès à WhatsApp est également perturbé", selon l'agence de presse Fars. Cette mesure a été prise à cause "des actions menées via ces réseaux sociaux par des contre-révolutionnaires contre la sécurité nationale".

Instagram et WhatsApp étaient les applications les plus utilisées en Iran depuis le blocage des plateformes comme YouTube, Facebook, Telegram, Twitter et Tiktok ces dernières années. De plus, l'accès à Internet est largement filtré ou restreint pas les autorités.