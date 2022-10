Inquiétude pour Elnaz Rekabi, la grimpeuse iranienne qui s'est présentée à une compétition sans voile

Mais depuis, l'inquiétude grandit sur le sort réservé à la sportive. Quelques heures après qu'Elnaz Rekabi a grimpé et fini la quatrième de l'épreuve d'escalade, ses amis ont confié à la BBC persian ne plus avoir de nouvelles d'elle. Par la suite, un message a été publié en story sur son compte Instagram. Dans celui-ci, Elnaz Rekabi s'excuse quant à l'inquiétude créée autour de sa disparition et assure avoir participé à l'épreuve tête nue sans que cela soit "intentionnel".

"En raison d'un mauvais timing, et de l'appel imprévu pour que je grimpe sur le mur, mon voile s'est détaché par inadvertance", explique-t-elle dans ce message, ajoutant être sur le chemin du retour en Iran "aux côtés de l'équipe, selon le programme convenu". Cette publication a néanmoins peu rassuré.