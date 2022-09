"Mort à la République islamique" : en Iran, la colère grandit après le décès de Masha Amini

Lundi, le chef de la police de Téhéran, le général Hossein Rahimi, a de nouveau rejeté les "accusations injustes contre la police" affirmant qu'il n'y avait "pas eu de contact physique" entre les agents et la victime. "Il n'y eu aucune négligence de notre part. Nous avons mené des enquêtes (...) Et toutes les preuves montrent qu'il n'y a pas eu de négligence ou de comportement inapproprié de la part des policiers", a-t-il déclaré. "Il s'agit d'un incident regrettable et nous souhaitons ne jamais plus être témoins de tels incidents."