Des milliers de personnes défilent en France pour soutenir la contestation en Iran

"Je pense qu'il y a une vraie révolution et je pense qu'ils vont arriver jusqu'à la liberté", déclare à l'AFP Mahtab Ghorbani, 39 ans, écrivaine exilée en France depuis cinq ans et l'une des organisatrices de ce rassemblement. "Je suis très contente de la solidarité des Français, qui se coupent les cheveux et partagent des vidéos. Par contre, niveau politique et diplomatique, on a besoin de mesures un peu plus sévères", estime Mahboubeh Moradi, 35 ans, étudiante en anthropologie et membre du collectif à l'initiative de la manifestation.

À Toulouse, ils étaient environ 150 à défiler. Munis de drapeaux iraniens, les manifestants ont formé une chaîne humaine en scandant "Femmes, vie, liberté", a constaté un journaliste de l'AFP. À Lyon, environ 250 personnes, selon la préfecture du Rhône, ont répondu à l'appel du Collectif des anciens étudiants de Lyon et ont participé à une marche au départ de la place Bellecour. Ils brandissaient des pancartes "Solidarité pour la liberté", "Nous sommes tous révoltés", "#MahsaAmini", et scandaient "le régime islamique on n'en veut pas, le régime misogyne on n'en veut pas", "Oui à une république démocratique en Iran".