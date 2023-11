"La victoire n'est pas facile, mais elle est certaine" : la Prix Nobel iranienne Narges Mohammadi diffuse un message depuis sa prison

"Le hijab obligatoire est la source principale de domination et de répression dans la société, visant à maintenir et à perpétuer un gouvernement religieux autoritaire", déclare-t-elle par la voix de sa fille de 17 ans, réfugiée en France avec le reste de sa famille. "Un gouvernement qui a institutionnalisé la privation et la pauvreté dans la société depuis 45 ans. Un gouvernement fondé sur le mensonge, la tromperie, la ruse et l'intimidation. Un gouvernement qui a mis en péril la paix et la stabilité dans la région et dans le monde par ses politiques belliqueuses", accuse-t-elle.

On ignore la façon dont la militante est parvenue à faire passer son message depuis la prison d'Evin où elle est détenue. Le comité Nobel lui avait attribué le prix de la paix le 6 octobre en vantant "son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous".