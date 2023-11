Iran : Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, cesse sa grève de la faim

"J'ai été transférée mercredi de la prison à l'hôpital sans porter le voile obligatoire", écrit Narges Mohammadi dans la version anglaise du message. La quinquagénaire souffre de problèmes cardiaques et avait besoin d'une hospitalisation urgente. "Après avoir été hospitalisée sans avoir à me couvrir et être revenue en prison, j'ai mis fin à ma grève de la faim", a-t-elle expliqué.

Des amis et proches qui l'attendaient à l'entrée de l'hôpital ont été brièvement arrêtés et interrogés, leurs appareils photo confisqués. "Le gouvernement craignait que l'on me voie sans voile", selon Narges Mohammadi. "Jusqu'à l'abolition de l'obligation du hidjab, je continuerai à marcher découverte, et vous tremblerez à la vue des femmes sans voile", a-t-elle encore annoncé.