Iran : nouvelle vague d'intoxications dans les écoles de filles du pays

Depuis fin novembre, de nombreuses écoles, en majorité fréquentées par des filles, sont touchées par des intoxications soudaines causées par des gaz ou des substances toxiques, provoquant des malaises et des évanouissements, parfois suivis d'hospitalisations. Un rapport officiel doit être rendu dans deux semaines à ce sujet.

Un bilan officiel du 7 mars faisait état de "plus de 5.000 élèves" intoxiquées dans plus de 230 établissements situés dans 25 provinces, sur les 31 que compte le pays. Les intoxications avaient cessé début mars après l'annonce d'une centaine d'arrestations, puis avaient repris trois semaines plus tard. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait réclamé le 6 mars des "peines sévères", allant jusqu'à la peine de mort, contre les personnes qui seraient reconnues responsables de ces empoisonnements.