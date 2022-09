Nucléaire : l'AIEA ne peut garantir que le programme iranien soit "exclusivement pacifique"

Dans un rapport publié ce mercredi 7 septembre, avant le Conseil des gouverneurs qui se tiendra la semaine prochaine, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a affirmé "ne pas être en position de garantir que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique", alors que Téhéran refuse de répondre au sujet de sites non déclarés.

Dans ce document, Rafael Grossi, directeur de l'agence onusienne, se dit "de plus en plus inquiet" alors qu'"aucun progrès n'a été fait pour résoudre" le dossier des traces d'uranium enrichi retrouvées par le passé en divers endroits. Il appelle la République islamique "à répondre à ses obligations légales" et à coopérer au plus vite.