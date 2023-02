Nucléaire iranien : les particules d'uranium enrichi proches du seuil de la bombe atomique

L'accord, connu sous l'acronyme de JCPOA, est moribond depuis le retrait des États-Unis décidé en 2018 par Donald Trump. La République islamique s'est dans la foulée progressivement affranchie de ses engagements. Son stock total d'uranium enrichi s'élevait ainsi à 3760,8 kg à la date du 12 février (contre 3673,7 kg en octobre), soit plus de 18 fois la limite autorisée par le JCPOA, selon les estimations de l'AIEA. Surtout, l'Iran enrichit toujours plus à des niveaux élevés, loin de la limite fixée à 3,67% : il dispose ainsi de 434,7 kgs à 20% (contre 386,4 kgs auparavant) et de 87,5 kgs à 60% (contre 62,3 kgs).