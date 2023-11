Iran : plus de 600 pendaisons en 2023, un record depuis 8 ans

L'IHR et d'autres organisations non gouvernementales ont accusé l'Iran d'utiliser la peine capitale comme moyen de semer la peur, suite aux manifestations portant sur les droits des femmes qui ont secoué le pays pendant plusieurs mois à partir de septembre 2022. "La communauté internationale doit réagir à plus de 600 exécutions en dix mois, soit deux meurtres d'État par jour", a déclaré le directeur de l'IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam. "Le silence est un consentement indirect à ces crimes", a-t-il ajouté, notant que l'Iran avait pris la présidence du Forum social du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en début de semaine.

Les 604 exécutions recensées par l'IHR sont déjà supérieures aux 582 enregistrées en 2022, et sont les plus nombreuses depuis 2015, lorsque 972 exécutions avaient été répertoriées. Des militants ont exprimé leur consternation face au nombre croissant d'exécutions liées à la drogue, qui a augmenté ces dernières années après avoir diminué auparavant à la suite de modifications du Code pénal iranien. Les dernières exécutions, mercredi 1ᵉʳ novembre, concernaient neuf hommes, dont un Afghan, pendus à la prison de Ghezel Hesar, à Karaj, dans la banlieue de Téhéran, la plupart pour des condamnations pour meurtre, selon l'IHR.