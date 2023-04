Iran : sanctions pour non-port du voile, le recours à la reconnaissance faciale redouté

"Les policiers ont dû mettre sous scellés 137 magasins et 18 restaurants et salles de réception dans le pays pour ne pas avoir prêté attention aux avertissements précédents" liés à l'obligation du voile, a fait savoir ce weekend un porte-parole de la police. Une communication qui peut aussi être perçue comme une réponse à la résistance d'un nombre croissant d'Iraniennes. Elles sont de plus en plus nombreuses à défier le code vestimentaire obligatoire, à commencer par le port du voile. Un pied de nez aux autorités amplifié depuis le début des manifestations qui ont fait suite à la mort Mahsa Amini le 16 septembre 2022. La jeune femme, arrêtée pour infraction au strict code vestimentaire, avait péri en détention.

La police, lors de cette prise de parole, a aussi averti que les propriétaires de voitures devront être sur leurs gardes. Ils recevront ainsi un message d'avertissement si une passagère ne respectait pas le code vestimentaire. Un cas de récidive serait par ailleurs synonyme de saisie de leur véhicule. "Lors des dernières 24 heures, plusieurs centaines de cas d'absence du port du voile dans les voitures ont été enregistrés par les inspecteurs de police et les propriétaires des voitures ont été informés par des textos", a ajouté le représentant des forces de l'ordre.