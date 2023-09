Un diplomate suédois détenu depuis plus de 500 jours en Iran

C'est finalement le New York Times qui a vendu la mèche : le quotidien américain a assuré lundi qu'il s'agissait de Johan Floderus, un Suédois âgé de 33 ans travaillant pour le service diplomatique de l'UE. Il avait été arrêté au moment de prendre son vol retour à Téhéran le 17 avril 2022, après un séjour de tourisme.

La famille de ce diplomate a fait part de son côté de sa préoccupation et de sa tristesse. "Nous, la famille de Johan, sommes extrêmement préoccupés et avons le cœur brisé", a-t-elle indiqué lundi soir à Stockholm. "Johan a été arrêté sans raison et de manière soudaine, alors qu'il était en vacances, et il est en prison en Iran depuis maintenant plus de 500 jours", a-t-elle ajouté, appelant à le libérer et à l'autoriser à rentrer chez lui "immédiatement".