Iran : un an après la mort de Mahsa Amini, les chiffres pour comprendre la mobilisation

Selon Amnesty International, au cours du soulèvement et des mois qui ont suivi, des dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants, dont des manifestants et des défenseurs des droits humains et des droits des minorités, ont été arrêtés "arbitrairement". "Parmi eux figurent au moins 90 journalistes et professionnels des médias, ainsi que 60 avocats, dont ceux qui représentaient les familles des victimes d’homicides illégaux", souligne l'ONG dans un communiqué publié le 13 septembre.