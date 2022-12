Un footballeur professionnel iranien condamné à mort

Pour faire taire les manifestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, l'Iran brandit désormais la menace de la peine capitale. Selon Amnesty Internationale, les exécutions sont souvent soudaines, les autorités prononçant et exécutant les peines capitales de "manière rapide", souligne l'ONG qui prévient d'un "risque sérieux" pour des personnes dont les condamnations à mort n'ont pas été rendues publiques et qui pourraient être exécutées "à tout moment".

Dans la ligne de mire des autorités, on trouve un médecin, des rappeurs, mais aussi un footballeur professionnel, Amir Nasr Azadani, 26 ans, qui risque lui aussi la peine capitale après avoir été inculpé pour la mort de trois agents de sécurité en novembre dans la ville d'Ispahan. Face à cette menace, le syndicat mondial des joueurs professionnels (Fifpro) a réagi sur Twitter, se disant "choqué et écœuré" par ces informations, alors que "ce footballeur avait fait campagne pour les droits des femmes et les libertés fondamentales dans son pays. Nous sommes solidaires d'Amir", a-t-il écrit sur son compte.