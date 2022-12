Iran : un homme impliqué dans les manifestations anti-régime exécuté, une première

Mardi, la justice iranienne a prononcé la peine capitale à l'encontre de cinq personnes pour avoir tué un paramilitaire lors des manifestations, portant à onze le nombre de condamnations à mort. Selon Amnesty, au moins 28 personnes, dont trois mineurs, pourraient être exécutées en lien avec la contestation. Dans un communiqué publié le 2 décembre dernier, l'ONG accuse les autorités d'utiliser la peine de mort comme "un outil de répression politique dans le but d'instiller la peur parmi la population et de mettre fin" à la contestation.

Au total, plus de 2000 personnes ont été inculpées, dont la moitié à Téhéran, depuis le début des manifestations, selon les chiffres officiels de la justice iranienne. Le Conseil suprême de la sécurité nationale a indiqué samedi que "plus de 200 personnes" incluant civils et forces de sécurité, avaient été tuées. Un général des Gardiens de la Révolution avait lui fait état avant de plus de 300 morts.