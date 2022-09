Iran : un projet de reconnaissance faciale pour contrôler le port du voile

D'autres journaux iraniens ont, eux, dévoilé les amendes qui pourraient être infligées aux femmes qui manifestent ces jours-ci dans les rues du pays. Par exemple, 300.000 tomans (7 euros) pour le non-port du hijab, 150.000 tomans (3,50 euros) pour une veste qui ne recouvre pas chastement les épaules et les jambes, 85.000 tomans (2 euros) pour un maquillage trop prononcé.

La reconnaissance faciale dans le métro ? D'autres pays y ont déjà pensé. C'est ainsi déjà possible en Russie : à Moscou, il existe un système de paiement par reconnaissance faciale dans plus de 240 stations de métro. Une photographie des usagers est rattachée à leurs cartes bancaires et titres de transport, via l'application du métro. Il est ensuite possible de pénétrer dans le métro en regardant simplement la caméra.