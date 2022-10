Iran : un rapport médical affirme que la mort de Mahsa Amini est due à une maladie

Les autorités iraniennes ont démenti vendredi la thèse selon laquelle Mahsa Amini, jeune femme dont la mort a déclenché une vague de révolte, aurait succombé à des "coups" assenés durant sa détention. "La mort de Mahsa Amini n'a pas été causée par des coups portés à la tête et aux organes vitaux" mais est liée à "une intervention chirurgicale pour une tumeur cérébrale à l'âge de 8 ans", a indiqué un rapport de l'Organisation médico-légale iranienne. "Le 13 septembre, (Mahsa Amini) a soudainement perdu connaissance et s'est effondrée [...]. Malgré son transfert à l'hôpital et les efforts du personnel médical, elle est décédée le 16 septembre des suites d'une défaillance d'organes multiples causée par une hypoxie cérébrale", ajoute le document. Des déclarations en totale contradiction avec celles du père de la victime, Amjad Amini, selon qui sa fille était "en parfaite santé".