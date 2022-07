Décès de David Trimble, ancien premier ministre nord-irlandais et prix Nobel de la paix

Ce juriste protestant entré en politique au début des années 1970 a contribué à façonner, un quart de siècle plus tard, l'Accord de paix du Vendredi saint avec feu le catholique John Hume, colauréat du Nobel. Un accord qui a soldé trois décennies d'affrontements sanglants entre républicains, majoritairement catholiques et partisans de la réunification de l'Irlande, et unionistes, majoritairement protestants et défenseurs du maintien de la province dans la Couronne britannique.