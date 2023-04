Irlande du Nord : l'accord de paix a 25 ans, Joe Biden attendu mardi à Belfast

Rappelons qu'au cours des années qui ont fait suite au retour de la paix, les groupes paramilitaires présents sur le territoire ont été désarmés. Dans le même temps, la frontière militaire se voyait démantelée, tandis que les troupes britanniques quittaient la région. Un équilibre qui a perduré dans le temps, mais qui apparaît néanmoins désormais plus fragile que rarement depuis 1998. En Irlande du Nord, les institutions locales mises en place à la suite de l'accord et qui visent à allier les communautés se trouve paralysées. Et ce depuis plus d'un an, en grande partie du fait de désaccords persistants liés aux conséquences du Brexit.

Joe Biden a fait savoir que sa visite cherchera à "marquer les progrès considérables accomplis depuis la signature de l'accord", tout en rappelant "la volonté des États-Unis de soutenir le vaste potentiel économique de l'Irlande du Nord", dixit la Maison Blanche. Un déplacement qui aura sans doute du mal à faire oublier le contexte difficile à l'approche des commémorations. En Irlande du Nord, le niveau de la menace terroriste a été relevé après la tentative d'assassinat d'un policier au mois de février. Une attaque revendiquée par des membres d'un groupe républicain dissident. La visite du président américain dans la province ne s'effectuera d'ailleurs pas sans un important dispositif sécuritaire. Plus de 300 agents doivent être mobilisés, venus du reste du Royaume-Uni.