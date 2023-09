Le plus grand lac d'Irlande transformé en boue verte par le réchauffement climatique ?

L'intégralité du lac n'a donc pas été transformé en boue verte. La situation touche en réalité plutôt les rives, comme en attestent ces clichés capturés par Copernicus, le service européen de surveillance de la Terre. Reste que la zone est en "état d'urgence", pour reprendre l'expression de Peter Harper, responsable de l'environnement sur le littoral du lac.

Il faut dire que depuis l'été, cet immense lac, le plus grand des îles britanniques, est le théâtre de plusieurs incidents liés à la prolifération des "algues bleues", aussi appelées cyanobactéries. En cause, des températures très chaudes couplées à des rejets humains. Le réchauffement climatique contribue en effet au développement des algues bleues sur les cours d'eau d'Irlande du Nord qui alimentent le lac ainsi qu'à la prolifération des moules zébrées. Ce mollusque envahissant "filtre l'eau et la lumière du soleil pénètre plus profondément, photosynthétisant les algues", comme l'explique notamment le correspondant de Sky News sur place. Ce à quoi s'ajoute un excès de nutriments - nitrates et phosphates - provenant des rejets agricoles et des eaux usées.