États-Unis : pourquoi Chicago a teint sa rivière en vert fluo

C'est une tradition annuelle qui attire de nombreux visiteurs : la rivière qui traverse Chicago (États-Unis) devient chaque année vert fluo. Un moyen de célébrer de manière insolite les festivités de la Saint-Patrick.

Un vert fluo qui annonce la couleur. La rivière qui traverse Chicago s'est parée ce samedi, comme chaque année, des couleurs de la Saint-Patrick. Une initiative de la municipalité, qui compte une grande communauté irlandaise, perpétuant une tradition née par hasard il y a maintenant 69 ans.

Des kilos de colorant nécessaires

L'idée serait venue en 1961 d'un certain Stephen Bailey, un cadre du syndicat des plombiers de la ville, en voyant des tâches vert fluo sur le pardessus d'un employé de la ville, rapporte la chaine NBC Chicago. Une couleur on ne peut plus raccord avec le vert émeraude associé à l'Irlande : il a donc semblé idéal pour faire un clin d'œil à la Saint-Patrick dès 1962, avec l'aval de la municipalité. Pas moins de 45 kg de colorant étaient déversés dans l'eau de la rivière, qui restait fluo pendant une semaine.

Le produit utilisé, à l'époque pour repérer les fuites d'eau dans les tuyaux, a depuis évolué pour que l'initiative soit respectueuse de l'environnement, explique l'office du tourisme de l'Illinois. Ce changement de formulation explique aujourd'hui le spectacle quelque peu surprenant, car les deux bateaux utilisés par le personnel déversent en réalité de grandes quantités d'un liquide... orangé. "Si vous voyez ça pour la première fois, vous vous dites que c'est une erreur ou une mauvaise blague", explique un membre du syndicat de professionnels à NBC. C'est seulement après, une fois que l'un des navires remue les flots, que la couleur fluo apparait. Seuls 18 kg de colorant sont désormais nécessaires, avec un effet qui dure quelques heures, précise The Independant.

Ce spectacle émeraude annonce aussi et surtout à Chicago la parade de la Saint-Patrick, qui a lieu le même jour, avec un peu d'avance cette année sur la date originale. Une fête chère au cœur des Irlandais et célébrée aux quatre coins du monde. Elle se tient traditionnellement le 17 mars et fait référence à la date d’anniversaire de la mort de Saint-Patrick, en l’an 461. Saint patron de l'Irlande, il est considéré comme le fondateur du christianisme irlandais.