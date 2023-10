Un ancien officier nazi français employé dans une école de Dublin jusqu'en 1985

Un élève a raconté qu'on lui avait ordonné de se déshabiller devant la classe parce qu'il avait oublié le vocabulaire pour désigner des vêtements en français. Uki Goni qualifie Louis Feutren de "monstre", le décrivant comme "un ancien officier fier et vantard de l'organisation la plus maléfique et la plus tyrannique du 20ème siècle, les nazis SS".

Si la direction actuelle de l'école ne peut être tenue responsable, elle doit selon lui "s'excuser pour les actions (…) qui ont été menées sous le nom qu'elle porte encore aujourd'hui".