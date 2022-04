Irpin, Boutcha... Libérées, ces villes ukrainiennes s'attèlent à reconstruire

Plus au nord de la capitale ukrainienne, Boutcha cicatrise aussi lentement de ses plaies. Cette ville martyre, où des dizaines de corps sans vie, parfois marqués de sévères sévices, ont été découverts - a déblayé ses routes pour permettre la reprise de la circulation. Si la population s'évertue désormais à nettoyer les rues, les traumatismes, eux, risquent d'être difficiles à résorber. "Aujourd'hui, je ne ressens plus vraiment d'émotion. Je prends des médicaments, j'ai beaucoup de mal à parler, je vois une psychiatre", relate en larmes, Irina, une habitante dont la maison n'est plus qu'un tas de débris. "Bien sûr, je suis heureuse qu'on soit vivants, mais c'est ici qu'on avait construit toute notre vie."