Non, cette vidéo ne montre pas une gigantesque prière de rue à Paris

Nous avons donc cherché les autres mosquées importantes en Europe. Or, celle qui est présentée comme la plus grande du continent se trouve dans la capitale russe. Et tout pousse à croire que c'est en fait là, à la mosquée-cathédrale de Moscou, qu'ont été prises ces images. On retrouve ainsi la coupole principale, les couleurs or et turquoise des murs, et les minarets inspirés de l'architecture des tours du Kremlin.