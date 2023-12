Islande : après l'éruption, les scientifiques observent une baisse de l'activité volcanique

Une éruption a débuté le 18 décembre dernier, en Islande, à trois kilomètres de la commune de Grindavik. Mais, depuis, son intensité a nettement diminué. Ce jeudi 21 décembre, des scientifiques qui ont survolé la zone ont rapporté qu'aucune activité volcanique n'était actuellement visible.

Une activité volcanique qui a déjà cessé ? Après un mois d'alerte, une éruption volcanique est survenue ce 18 décembre, à trois kilomètres de la commune islandaise de Grindavik. Une fissure de quatre kilomètres s'est alors ouverte, projetant d'impressionnants jets de lave orange vif. Mais depuis, l'intensité de l'éruption a nettement diminué. Si bien que ce jeudi 21 décembre, des scientifiques qui ont survolé la zone ont rapporté qu'aucune activité volcanique n'était actuellement visible.

Aucune activité éruptive "visible"

"Les scientifiques qui ont survolé la zone de l'éruption, ce matin, ont confirmé qu'aucune activité éruptive n'était visible et il semble qu'il n'y ait pas d'activité dans les cratères", est-il indiqué sur le site de l'office météorologique islandais (IMO), dans son dernier rapport. "L'activité volcanique semble s'être arrêté tard dans la nuit ou très tôt ce matin", est-il encore expliqué. L'IMO précise également que l'activité sismique baisse également. "Lors des dernières 24 heures, près de 70 séismes mineurs ont été mesurés au-dessus des conduits magmatiques", est-il malgré tout annoncé.

Si aucune activité éruptive "visible" est rapportée, les scientifiques rappellent néanmoins que l'éruption n'est probablement pas finie. "Malgré cela, il est possible que de la lave s'écoule sous le manteau de lave dans des tubes de lave et il n'est donc pas possible d'affirmer que l'éruption est terminée", note l'IMO. "Des lueurs sont encore visibles dans le champ de lave, peut-être dans des canaux fermés", est-il par ailleurs observé.

Au vu de la situation plus calme, les autorités ont autorisé les 4000 habitants du petit port de pêche de revenir chez eux entre 7h et 16h. Ils avaient été évacués le 11 novembre dernier, après une série de séismes considérés comme pouvant annoncer une éruption. Les autorités jugent cependant que la commune reste trop dangereuse pour être habitée, et aucun résident n'est autorisé à retourner chez soi d'ici Noël.