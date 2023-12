Islande : les habitants de Grindavik, autorisés à fêter Noël chez eux, grâce à la baisse d'activité volcanique

Après l'éruption de Sundhnúksgígar lundi 18 décembre en Islande, l'activité volcanique semble avoir cessé. Les habitants de la commune de Grindavik, située à proximité, ont donc été autorisés à fêter Noël chez eux. Ils avaient dû quitter leur lieu de résidence le 11 novembre dernier après une série de séismes, signe d'une éruption imminente.

Un miracle de Noël pour les habitants de Grindavik. Évacués depuis le 11 novembre de leur lieu de résidence, ces Islandais vont pouvoir célébrer le réveillon chez eux. À la faveur d'une situation volcanique plus calme, après l'éruption de Sundhnúksgígar, ce lundi 18 décembre, les habitants ont reçu l'autorisation de se rendre à leur domicile, du 23 au 26 décembre. La situation doit être réévaluée le 27.

Une éventuelle nouvelle éruption

Ce 21 décembre, les habitants de la bourgade avaient déjà été autorisés à se rendre chez eux pendant la journée. L'institut météorologique islandais (IMO) notait alors dans un communiqué que "l'activité volcanique semble s'être arrêtée tard dans la nuit d'hier ou tôt dans la matinée".

Les images des caméras de surveillance ne montrent plus d'impressionnantes coulées de lave comme aux deux premiers jours de l'éruption et les autorités ont décidé d'abaisser leur niveau d'alerte. L'état d'urgence, déclenché lundi soir, a été levé pour laisser place à la "phase d'alerte", un niveau en dessous.

"Malgré cela, il est possible que de la lave s'écoule en dessous dans des canaux fermés et il n'est donc pas possible d'affirmer que l'éruption est terminée", a néanmoins prévenu l'agence publique.

Un nouveau gonflement du sol a notamment été détecté à proximité, vers le site de la centrale géothermique de Svartsengi, qui fournit électricité et eau à environ 30.000 habitants de la région et dont les installations sont protégées par un mur. "L'accumulation de magma se poursuit sous Svartsengi et est susceptible de conduire à d'autres intrusions magmatiques et à une éventuelle éruption", a estimé l'IMO notant que "la probabilité d'une (nouvelle) éruption augmente un peu plus chaque jour".