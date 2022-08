Islande : la lave du volcan entré en éruption près de Reykjavik cesse progressivement de couler

Seule une petite rivière de lave s’en écoulait encore à proximité, dans la matinée de ce dimanche 21 août, un probable déversement résiduel en provenance de canaux souterrains, ont estimé les scientifiques. "Seul le temps nous dira si l’activité sismique va reprendre et entrer à nouveau en éruption dans un avenir proche ou non", a indiqué l’institut chargé de la surveillance de l’activité sismique et volcanique. "Il y a toujours un risque d’éruption et une incertitude dans la région. Les gens sont priés d'être prudents lorsqu’ils visitent la région", a ajouté l’Office météorologique d’Islande.

Malgré les consignes de prudence, l'éruption a rapidement été l’un des endroits les plus populaires d’Islande, attirant plus de 67.000 personnes sur les chemins cabossés et pentus menant au volcan à Meradalir, selon les informations de l’Office du tourisme islandais.