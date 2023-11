Islande : risque d'éruption majeure après de nombreux séismes, l'état d'urgence décrété

Vers 17h30 vendredi, deux séismes, dont le plus fort d'une magnitude de 5,2 selon les premières évaluations de l'IMO, ont été ressentis jusqu'à la capitale Reykjavik, à une quarantaine de kilomètres, et sur une grande partie de la côte sud du pays. Quelque 24.000 secousses ont été enregistrées sur la péninsule depuis fin octobre, selon l'IMO, avec un "essaim dense" de près de 800 tremblements de terre enregistrés entre minuit et 14H vendredi.

L'IMO a relevé une accumulation de magma à une profondeur de cinq kilomètres qui, s'il remontait à la surface, déclencherait une éruption volcanique.