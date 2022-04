Israël : 42 blessés lors de violents accrochages sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem

Au cours des deux dernières semaines, de violents heurts ont fait plus de 250 blessés palestiniens dans et autour de l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'Islam et site le plus sacré du judaïsme connu sous le nom de Mont du Temple. La présence sur l'esplanade pendant le ramadan de nombreux juifs, autorisés à visiter le lieu à des heures précises mais sans y prier d'après le statu quo en vigueur, et le déploiement de forces policières, ont été largement perçus par des Palestiniens et plusieurs pays de la région comme un geste de "provocation".