Israël : au moins 5 morts dans des attaques armées dans la banlieue de Tel-Aviv

Des témoins ont fait état d'un homme circulant en voiture et ouvrant le feu sur des passants. La police israélienne a confirmé ces attaques et indiqué plus tard que l'assaillant avait été abattu par les forces de l'ordre qui quadrillaient ces secteurs. Elle n'a en revanche pas révélé son identité. Mais des médias locaux l'ont identifié comme Dia Hamarshah, un Palestinien ayant passé quatre ans dans les prisons israéliennes et originaire de Yaabad dans le nord de la Cisjordanie occupée.

A Yaabad, des témoins ont indiqué à l'AFP que des hommes distribuaient dans la soirée des friandises en guise de "célébration" après les attaques. Le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir à Gaza, a affirmé dans un communiqué que "cette opération est une réponse naturelle aux crimes de l'occupation contre les droits de notre peuple et de notre terre et de nos lieux saints".

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé réunir en soirée de hauts responsables sécuritaires pour faire le point sur la situation.