Israël : attentat à la voiture bélier à Jérusalem, deux morts dont un enfant

Il s'agit d'un "attentat terroriste à la voiture bélier", a indiqué un porte-parole de la police, précisant que "le suspect" avait été "neutralisé". Derrière un important dispositif policier interdisant l'accès aux lieux, une journaliste de l'AFP a vu une voiture bleue immobilisée sur le trottoir au niveau d'un abribus.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à au moins 43 Palestiniens (parmi lesquels des combattants et des civils, dont des mineurs), huit civils israéliens (dont deux mineurs), et une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.