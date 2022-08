Bande de Gaza : quinze morts dans des raids israéliens

Au moins 15 morts, dont un enfant et un chef djihadiste. Le bilan provisoire est lourd ce vendredi dans la bande de Gaza, après des frappes de l'armée israélienne. Cette dernière a visé le groupe armé Jihad islamique, qui a accusé en retour l'État hébreu de vouloir "déclencher une guerre" contre le peuple palestinien.

Plusieurs Gazaouis ont été blessés dans des frappes à Khan Younès, dans le sud de Gaza, d'après le ministère de la Santé du Hamas, organisation islamiste au pouvoir. Des témoins et des sources de sécurité palestiniennes ont indiqué avoir vu plusieurs frappes, notamment une dans le centre de la ville de Gaza. L'armée israélienne estime à quinze le nombre de morts et souligne que les raids ne sont pas terminés. Le ministère de la Santé à Gaza avait de son côté fait état de huit morts, "dont une fillette de cinq ans", et un de ses chefs, Tayssir Al-Jabari.