Netanyahu met en "pause" la réforme de la justice, qui a poussé des milliers d'Israéliens dans la rue

La Histadrout, première centrale syndicale israélienne, a annoncé la fin de la grève générale décrétée le matin pour stopper la réforme de la justice contestée depuis près de trois mois dans la rue, après l'annonce par le gouvernement d'une "pause" dans le processus législatif. "A la suite à l'annonce du Premier ministre, j'annonce la fin de la grève [...] annoncée ce matin", a déclaré Arnon Bar David, chef de la Histadrout, dans un communiqué.

Les États-Unis "saluent" l'annonce, qui "donne plus de temps pour trouver un compromis", a dit lundi la porte-parole de la Maison Blanche. "Nous continuons à appeler les responsables politiques en Israël à trouver un compromis le plus rapidement possible", a ajouté Karine Jean-Pierre.