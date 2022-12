Israël : Benjamin Netanyahu de retour à la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire

L'ambassadrice d'Israël en France, Yael German, a même présenté sa démission. "Votre politique, les déclarations des ministres de votre gouvernement et les intentions de législation sont contraires à ma conscience, à ma vision du monde et aux principes de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël", indique l'ambassadrice. "Dans ces conditions, je ne peux pas me mentir à moi-même et continuer de représenter une politique différente de manière tellement radicale de tout ce en quoi je crois, et c'est pour cela que je vous présente ma démission de mon poste d'ambassadrice d'Israël en France."

Parmi les concessions les plus controversées accordées par Netanyahu à l'extrême droite, certaines touchent à des domaines essentiels comme la défense, la sécurité, l'éducation et la justice. Ainsi, le nouveau Premier ministre s'est engagé à présenter devant la Knesset une proposition de loi instaurant la peine de mort pour les terroristes, une demande de longue date de l'extrême droite. Par ailleurs, un texte autorisant un prestataire de service à refuser de donner des services pour des motifs religieux sera également présenté devant le Parlement. Le budget des yeshivot (écoles talmudiques) sera inscrit pour la première fois dans le budget de l'État - soit 2,5 milliards de shekels - et la ségrégation entre les hommes et les femmes sera autorisé dans l'espace public.