Israël : cette vidéo d'un concert n'a rien à voir avec la rave party attaquée par le Hamas

Le paysage, sur la vidéo, interpelle. Tandis que la rave party a été organisée dans le sud d'Israël, en plein désert, sur cette séquence TikTok, des barres d’immeubles sont visibles au loin. Le sol est même verdoyant par endroits. Un décor qui contraste avec les images vues du ciel du kibboutz, tournées au drone après l’attaque. Par ailleurs, quand on se penche attentivement sur l'extrait, on voit de nombreux spectateurs courant après avoir franchi les barrières de sécurité mais ne semblent pas effrayés. En particulier une jeune fille, qui ralentit sa course à la 15ᵉ seconde.