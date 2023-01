Israël : des dizaines de tombes chrétiennes vandalisées à Jérusalem

"Nous avons découvert plus de 30 pierres tombales et croix brisées en morceaux", a expliqué Hossam Naoum, évêque anglican à Jérusalem, dans un communiqué. "Nous ne sommes pas seulement consternés mais aussi très attristés", ajoute-t-il.

Des images de vidéosurveillance diffusées sur les réseaux sociaux et par les médias locaux montrent deux hommes portant la tenue traditionnelle des juifs orthodoxes en train de lancer des pierres et de renverser des stèles, rapporte l'AFP. "Ces actes criminels ont été motivés par la bigoterie et la haine antichrétienne", fustige le diocèse épiscopal de Jérusalem, faisant également mention des images de surveillance.