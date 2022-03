Israël : deux morts et des blessés dans une attaque terroriste à Hadera

Cette attentat terroriste intervient alors qu'Israël accueille, dimanche 27 et lundi 28 mars, un sommet réunissant les chefs de la diplomatie des États-Unis, de l'Égypte, des Émirats, du Bahreïn et du Maroc dans une localité du désert de Néguev. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a par ailleurs informé ses homologues de l'attaque meurtrière, survenue dans la soirée dans la ville de Hadera. "Tous les ministres des Affaires étrangères ont dénoncé l'attaque terroriste et ont demandé d'envoyer leurs condoléances aux familles et leurs vœux de rétablissement aux blessés", a-t-il indiqué dans un communiqué.