Israël diffuse des images du massacre du 7 octobre : "Un rappel terrifiant de ce qui s'est passé ce jour-là"

Le fait qu'Israël diffuse ces images maintenant, alors que l'offensive menée à Gaza est de plus en plus critiquée, vise-t-elle à remettre les choses dans leur contexte pour l'État hébreu ? À répondre aux critiques ?

Il est fondamental, je crois, pour Israël de continuer à communiquer. Et si certaines images étaient connues, il y en a d'autres que j'ai découvertes, notamment le sort de ces deux petits garçons protégés par leur père qui meure après l'explosion d'une grenade. Les deux enfants sont sauvés, mais sont fait prisonniers par des membres du Hamas. On assiste en direct à des scènes terribles, avec ces deux enfants qui assistent à la mort de leur père, qui sont terrifiés, avec la froideur incroyable du terroriste qui leur propose de l'eau et qui a soif lui-même et qui prend une bouteille de coca dans le frigo et qui s'éloigne. On ne connaît d'ailleurs par le sort de ces deux enfants. Mais nous-mêmes qui sommes pris dans la couverture quotidienne de ce conflit, on s'éloigne par la force des choses du jour-J où tout a commencé et là c'est une plongée dans le cœur des événements. Car ce qu'il s'est passé le 7 octobre, ça ne s'était jamais vu. Et ce document, de par la multiplicité des sources vidéos qui existent, nous en fait une démonstration sanglante et terrifiante.