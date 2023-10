Guerre Israël-Hamas : ces centaines de milliers de réservistes rappelés en renfort par l'État hébreu

En Israël, le service militaire est obligatoire pour toute personne qui atteint la majorité. Selon l'Ambassade d'Israël en France, il doit être effectué entre 18 et 29 ans et dure deux ans et demi pour les hommes et deux ans pour les femmes. À la fin de ce service obligatoire, chaque soldat est affecté à une unité de réserve et peut être rappelé en cas de conflit important. Ces citoyens sont régulièrement convoqués pour des périodes d'entraînement et peuvent être mobilisés à la demande des autorités.

Toutefois, tous ces "miluims", comme ils sont surnommés, ne sont pas mobilisables. Pour être appelés en cas de combat, il faut avoir un statut "actif", avoir réalisé son service de réserve de 20 jours dans les trois années précédentes, précise l'armée israélienne. D'autres peuvent également bénéficier de dérogations. Par ailleurs, les Israéliens réservistes ne sont pas mobilisables après l'âge de 40 ans pour les hommes et 38 ans pour les femmes dans les unités combattantes.