Guerre Israël-Hamas : l'USS Gerald Ford, l'immense navire de guerre envoyé en renfort par les États-Unis

La force de dissuasion qui est mobilisé comprend 5000 marins, une flotte d'avions de combat (F-35, F-15, F-16 et A-10), ainsi qu'un croiseur (USS Normandy) et des destroyers (USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney et USS Roosevelt), comme le détaille Associated Press. Le porte-avions USS Gerald Ford, dont c'est le premier déploiement complet, est déjà en Méditerranée. Il a effectué des exercices navals avec l'Italie en mer Ionienne la semaine dernière, indique l'agence américaine.

Leur mission consistera, entre autres, à effectuer des opérations de surveillance et à empêcher des armes supplémentaires d'atteindre le Hamas. Un déploiement militaire d'ampleur qui a aussi pour objectif d'empêcher toute extension régionale du conflit, alors qu'Israël a officiellement déclaré la guerre au Mouvement de la résistance islamique. Le secrétaire d'État, Antony Blinken, s'est entretenu dimanche avec ses homologues d'Arabie saoudite, de Turquie et des Émirats arabes unis.