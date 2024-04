Israël : gare à ces vidéos détournées après l'attaque iranienne

En marge de l'attaque iranienne visant Israël, de nombreuses vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux. Des images qui ne sont, pour beaucoup d'entre elles, pas reliées à l'action de Téhéran. Les Vérificateurs se sont penchées sur ces séquences détournées, instrumentalisées par des internautes peu scrupuleux.

L'Iran a mené une vaste attaque contre l'État hébreu, lançant "plus de 300" drones et missiles en direction du territoire israélien. Dans le détail, a expliqué Tsahal, 170 drones, 110 missiles balistiques et quelque 30 missiles de croisière ont été tirés. Ces opérations ont encore accentué des tensions déjà majeures au Proche-Orient, embrasant dans le même temps les réseaux sociaux. Comme souvent lors d'événements d'actualité majeurs, de fausses informations se sont répandues en ligne. Depuis l'action iranienne, de multiples vidéos sont relayées et présentées comme liées à celle-ci. Attention toutefois : il s'agit pour certaines d'entre elles de détournements, d'anciennes séquences étant exhumées puis sorties de leur contexte.

Une foule très agitée... Filmée en Argentine

Une courte vidéo d'à peine 10 secondes a cumulé plusieurs millions de visionnages en quelques heures. Elle montre un mouvement de foule, au cœur d'une rue durant la nuit, tandis que l'on entend des cris se multiplier. "Un enregistrement montre des Israéliens paniqués après les attaques iraniennes", peut-on lire sur X.

Les cris entendus dans la vidéo sont liés à la présence d'une star de la chanson. Un mouvement de foule a été observé chez ces fans argentins. - Capture écran X

Il s'agit d'affirmations totalement trompeuses puisque la scène ici capturée s'est en fait déroulée en Argentine. Les individus qui crient sont des fans de l'artiste Louis Tomlinson, filmés à quelques encablures de l'hôtel Four Seasons de Buenos Aires, où il résidait. Ces images sont assez récentes puisqu'elles datent de la semaine passée, mais elles n'ont strictement rien à voir avec le conflit entre Israël et l'Iran.

D'anciennes images du "Dôme de fer"

Une autre séquence très relayée ces derniers jours montre le célèbre Dôme de fer israélien en action pour bloquer des bombardements aériens imputés à l'Iran. La scène, de nuit, semble filmée depuis un immeuble, des éléments incrustés précisant que la vidéo montre la ville côtière d'Ashkelon, au sud de Tel-Aviv. Le polémiste d'extrême-droite Jean Messhia la relaie en évoquant un "suprémacisme islamique" qui "assaille l'Occident", tandis que l'ancien policier Bruno Attal (révoqué en 2023) apporte son soutien à Israël en dénonçant une attaque des "islamistes" qui "iront pleurer à la riposte disproportionnée".

Cette vidéo du Dôme de fer remonte à octobre 2023. - Captures écran X

Les images auxquelles les deux hommes réagissent n'ont pourtant rien d'actualité. Elles ont été diffusées en octobre dernier, ce dont témoignent des publications Instagram mises en ligne à cette période. Si le système de défense israélien est bien filmé ici, les missiles visibles sur ces images ne sont pas ceux tirés ce week-end par Téhéran.

Des missiles turcs tirés en 2020 refont surface

Le journaliste de la BBC Shayan Sardarizadeh a suivi de près la multiplication des vidéos trompeuses suite à l'attaque iranienne. Il a notamment mis en avant une séquence "visionnée près de 700.000 fois", qui prétend à tort montrer le lancement de missiles contre Israël.

Des recherches dans les archives du réseau social X lui ont permis d'identifier que la scène ici relayée n'avait rien à voir avec l'actualité récente. Des messages de 2020 expliquaient en effet que les images montraient "des roquettes tirées par l’armée turque en Syrie". Des opérations sans le moindre lien avec le conflit actuel.

Une vidéo de prière détournée

Dans une autre séquence, ce sont des hommes présentés comme des fidèles réunis à la mosquée al-Aqsa de Jérusalem qui sont mis en avant. Une ambiance de liesse est visible sur les quelque 21 secondes que dure la vidéo. Il s'agirait, nous dit-on, d'instants filmés au moment où les Palestiniens venus se recueillir ont appris la riposte iranienne visant Israël.

Ces images ont été tournées avant l'attaque iranienne, au moment de la fin du Ramadan. - Capture écran X

À nouveau, il s'agit d'images qui ont été sorties de leur contexte et n'ayant pas de liens avec les événements récents du week-end. Des internautes ont en effet retrouvé diverses occurrences de la vidéo, qui daterait au moins du 5 avril. Des célébrations qui étaient liées, non pas une attaque visant l'État hébreu, mais à la fin du Ramadan.

La télé iranienne propage de fausses informations

Des journalistes qui suivent au quotidien l'actualité iranienne ont rapporté que la télévision nationale a diffusé sur des antennes des images trompeuses suite à l'attaque visant Israël. Une vidéo censée montrer l'impact des frappes a été présentée aux téléspectateurs. Une séquence datant d'il y a seulement "quelques minutes" à en croire les informations de la chaîne.

La télévision d'État iranienne a présenté des images d'incendies au Chili de manière trompeuse, faisant croire qu'une telle scène illustrait les dégâts causés par les missiles envoyés par Téhéran sur Israël. - Capture écran X

Il s'agit là encore de fausses affirmations : des outils de recherches d'image inversée conduisent en effet à des événements anciens, sans aucun lien avec le Proche-Orient. Les flammes ici visibles étaient celles d'un incendie qui a touché le Chili en février dernier. Nous nous trouvions alors dans la région Valparaiso, à plus de 13.000 kilomètres à vol d'oiseau d'Israël. Des messages postés il y a plusieurs mois sur les réseaux sociaux témoignent de l'antériorité de la séquence, détournée de manière accidentelle ou à des fins de propagande.

Un drone ayant manqué sa cible ?

Parmi les multiples publications relayées en marge de l'attaque iraniennes, certaines moquent l'action de Téhéran et pointent des "ratés". C'est le cas d'une vidéo, sur laquelle on observe un drone qui aurait manqué sa cible, se retrouvant coincé dans des fils électriques en Irak.

À l'instar des autres séquences évoquées plus haut, ces images ne sont pas liées aux événements actuels. Elles datent ainsi de février 2024 et ont en réalité été tournées du côté de Deir ez-Zor, une ville de Syrie située les rives de l'Euphrate.

