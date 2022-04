Jérusalem : pourquoi l'esplanade des Mosquées subit une nouvelle flambée de violences

Les accrochages se sont multipliés ces derniers jours, chargés de passion pour deux religions : les musulmans célèbrent le ramadan, mois de jeûne, et les juifs la Pâque juive, des fêtes propices à de grands rassemblements dans la Vieille Ville. Vendredi 15 avril, la tension s'est ainsi muée en heurts sur l'esplanade entre manifestants palestiniens et forces israéliennes, faisant plus de 170 blessés palestiniens. Et ce vendredi, de nouveaux affrontements ont éclaté en matinée.

La présence sur l'esplanade des Mosquées pendant le ramadan de nombreux juifs et le déploiement sur place de forces policières ont été largement perçus par des Palestiniens et plusieurs pays de la région comme un geste de "provocation". Plus largement, ce regain de tensions s'inscrit dans un contexte particulier : il intervient un mois après une série d'attaques sanglantes ayant fait 14 morts en Israël.