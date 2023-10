Actes antisémites : 183 interpellations en France depuis le 7 octobre

Dans une seconde partie de son discours, Gérald Darmanin revient sur "la barbarie terroriste" du Hamas. "Les indignations ne peuvent pas être sélectives et on ne peut pas choisir ses victimes. [...] On ne peut pas faire comme si des bébés décapités, des femmes enceintes éventrées, des jeunes fauchés valent d'autres crimes", dénonce-t-il, estimant que, par les temps qui courent, "l'antisionisme était incontestablement une forme d'antisémitisme".