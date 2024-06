Un responsable israélien a confirmé la dissolution du cabinet de guerre, annoncée plus tôt par des médias israéliens. Il avait été créé par Benyamin Nétanyahou après les attaques sans précédent du 7 octobre menée par le Hamas. C'est désormais le cabinet de sécurité qui prendra "les décisions sur les questions relatives à la guerre".

Plus de cabinet de guerre, mais un conflit toujours en cours. Ce lundi 17 juin, un responsable israélien a confirmé auprès de l'AFP la dissolution du cabinet de guerre créé par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, après les attaques sans précédent du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier. Plus tôt, des médias israéliens avaient rapporté cette décision, annoncée par le dirigeant israélien lors d'une réunion du cabinet de sécurité, ce dimanche 16 juin.

Remplacé par le cabinet de sécurité

Prenant la suite au cabinet de guerre, c'est le cabinet de sécurité qui comprend le ministre de la Défense Yoav Gallant, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi, qui doit prendre "les décisions sur les questions relatives à la guerre", a précisé cette même source à l'AFP. Ce cabinet était déjà jusque-là le principal organe à prendre les décisions relatives à la guerre avec le Hamas.

Selon des sources proches du dossier, le cabinet de guerre a été dissous suite au départ de Benny Gantz, chef du parti de l'Union nationale (centre) de la coalition gouvernementale, plus tôt en juin. Il avait entrainé avec lui le départ de Gadi Eisenkot. "Lorsque (Gadi) Eisenkot et (Benny) Gantz ont rejoint le gouvernement, c'était à la condition qu'ils formeraient le cabinet de guerre", ont expliqué ces sources. "Maintenant qu'ils sont partis, cela n'est plus nécessaire. Cela signifie que le cabinet de sécurité, qui est de toute façon l'organe chargé de prendre des décisions, se réunira plus souvent", ont-elles justifié.

Selon des commentateurs, cette dissolution est également destinée à couper l'herbe sous le pied des ministres d'extrême droite Ben Gvir et Bezalel Smotrich qui voulaient participer au cabinet de guerre depuis le début du conflit, initié par l'attaque du Hamas, qui a entraîné la mort de 1194 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, l'armée israélienne a lancé une offensive sur la bande de Gaza qui a fait jusqu'à présent 37.347 morts, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.