Jérusalem : plusieurs blessés dans de nouveaux heurts sur l'Esplanade des Mosquées

La présence, pendant le ramadan, de nombreux juifs et le déploiement sur place de forces policières ont été largement perçus par des Palestiniens et plusieurs pays de la région comme un geste de "provocation". Plusieurs ministres arabes réunis à Amman, en Jordanie, ont ainsi condamné "les attaques et les violations israéliennes contre les fidèles de la mosquée al-Aqsa", site administré par la Jordanie, mais dont l'accès est contrôlé par l'État hébreu.