Jérusalem : polémique après une vidéo d'ultra-orthodoxes crachant au passage de chrétiens

"Nous ne devons pas oublier non plus que les relations entre juifs et chrétiens par le passé n'ont pas été simples", avait ajouté Mgr Pizzaballa, dans une allusion à l'antijudaïsme d'origine chrétienne. Mais, avait-il ajouté, "peut-être aussi qu'avec [le] gouvernement israélien [actuel], certains mouvements se sentent d'une certaine façon [...] non pas soutenus, mais au moins protégés", car "c'est un fait, la fréquence de ce phénomène [...] est liée, au moins temporairement, à ce gouvernement".

Des vidéos similaires témoignent en effet depuis plusieurs mois de vexations, d'injures ou d'agressions commises contre des chrétiens par des fidèles juifs dans cette partie de la ville occupée et annexée par Israël depuis 1967. Déjà, en décembre 2021, des responsables d'églises avaient affirmé que les chrétiens étaient "devenus la cible d'attaques répétées de la part de groupes radicaux et marginaux" à Jérusalem et ailleurs en Terre sainte, et dénoncé l'inaction des autorités israéliennes.

Plus récemment, en janvier dernier, un cimetière épiscopalien de Jérusalem avait été profané, et en février, une statue du Christ vandalisée dans une chapelle franciscaine de la vieille ville. "Les attaques terroristes par des groupes israéliens radicaux visant des églises, des cimetières et des propriétés chrétiennes, en plus des agressions physiques et verbales contre le clergé chrétien sont devenues quasi-quotidiennes et leur intensité augmente de façon évidente en période de fêtes chrétiennes", avait déploré en mars le Patriarcat orthodoxe grec de la ville trois fois sainte.